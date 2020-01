La presencia en Casa Rosada de De Zela, un diplomático de extensa trayectoria que incluso fue embajador en la Argentina entre los años 1998 y 2002 y actualmente es embajador en los Estados Unidos, hace suponer que la Argentina lo respaldará cuando se concrete la elección. Sin embargo, cerca del Presidente aclararon: "No es así, todavía Alberto no decidió a quién se va a respaldar, lo único que podemos adelantar es que no vamos a respaldar la reelección de Almagro”.