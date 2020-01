Así lo expresó a Infobae el presidente de la Federación de Cooperativas Evita y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato: “Sabemos que la herencia recibida en términos sociales es muy grave y la tarjeta alimentaria es una herramienta que aborda la emergencia, pero no lo estructural. Tenemos comedores y merenderos que no reciben alimentos desde noviembre y eso demanda una respuesta ya... no se puede echar culpas a nadie, depende de este Gobierno”.