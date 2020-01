Pero también criticó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el encargado de supervisar y proyectar las obras de su área: “Nos contaron que hicieron rutas y caminos en todo el país. De los 4000 kilometros (proyectados del plan) Rutas Seguras no hicieron casi ninguna. Y en las autopistas cumplieron poco más del 10 por ciento. Esto no es opinable, es la información que surge de la auditoría interna de Vialidad y de los registros contables".