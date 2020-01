El plan, consensuado en reuniones e intercambios telefónicos durante este miércoles en el Congreso, no contempla el otro pedido de la oposición. El ministro Martín Guzmán no irá al plenario a dar explicaciones. En primer lugar hay una cuestión práctica: no se encontrará en el país ni el lunes ni el martes, ya que disertará en Nueva York ante el Council of the Americas. Hay, además, una razón política: “La estrategia no la decide una oposición que fue responsable de una de las peores crisis de endeudamiento de la historia argentina”, respondieron a Infobae desde el Palacio frente a Casa Rosada.