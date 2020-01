- Carrió es irremplazable. No me parece válido y lógico hablar de un sucesor. No hay sucesión, Carrió no está muerta. Me toca, por una cuestión de confianza de la propia “Lilita” en este proceso y de un partido, asumir esta responsabilidad que es por un tiempo. Nadie está para quedarse todo el tiempo en el mismo lugar. No soy el sucesor ni Carrió es reemplazable.