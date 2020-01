Kicillof aseguró que “para recuperar la capacidad de pago, tanto la Nación como la provincia deben crecer” y advirtió que “no se trata de una receta ideológica”, sino que “si la provincia y el país generan más valor, su capacidad de pago mejora”. “Nosotros no queremos hacer como la gestión anterior. No vamos a prometer cosas que no podemos cumplir. Esta propuesta que hacemos es algo que estamos en condiciones de afrontar", explicó.