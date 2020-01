“Vamos a optimizar los recursos; por ejemplo qué ruta controla cada fuerza", señalaron a este medio quienes participan de las discusiones con los santafesinos. Aunque trascendió que hubo un pedido de mayor número de gendarmes en las calles, en el gobierno nacional aseguraron que no recibieron una solicitud formal del gobernador y que hoy, entre todas las fuerzas, hay 3.000 agentes trabajando como refuerzo, además de las dotaciones permanentes. Otro funcionario destacó: “Seguimos los temas, apoyamos, optimizaremos recursos y cumplimos lo que nos piden” y, aunque por ahora no está definido incrementar el número de federales, no descartaron analizarlo si Perotti lo pidiera.