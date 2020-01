Su gabinete no tiene mitad y mitad de ministras y ministros pero sí áreas clave en manos femeninas. Energía por ejemplo, con Andrea Confini como secretaria de Estado con rango de ministra. Son 6 mujeres de 15 cargos de ministros y secretarios. La gobernadora Arabela Carreras se cuenta a sí misma como la séptima mujer del equipo. Fue la opción que encontró su antecesor, Alberto Weretilneck cuando no pudo ir por una segunda reelección. La provincia que gobierna, Río Negro, esta semana fue una de las cinco que recibió un adelanto de Coparticipación de parte de la Nación y el único distrito no peronista en ser auxiliado de esa manera. No parece estresada con la gestión ni con el fantasma de la deuda provincial, aunque admite que habrá meses en los que se podría dificultar la situación. Carreras asegura que a medianoche se “desmaya” y duerme de un tirón hasta las 6 de la mañana. Tal vez el 'secreto’ sea la meditación que practiva y la intensa actividad física. En su ciudad, Bariloche, usa la bicicleta y hace trecking de montaña y cuando está en Viedma, rema en el río. A un mes de asumir habló, optimista, con Infobae .