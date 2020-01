Lo primero que aclara al comenzar la entrevista, más allá de las producciones que sube en su debut como usuario de instagram, es que “si pensás comparativamente los precios aquí, no te tomás ni un café, pero a esta altura del calendario no me gusta quedarme en Buenos Aires; no soy adicto a las ojotas: cuando empiezan los pantaloncitos cortos en el Patio Bullrich o por Recoleta ya me quiero escapar”. Pero también confiesa que es casi un rito esotérico comenzar los años en lugares espirituales, como le significó hacerlo días pasados en “Assisi” -cuna de San Francisco-, ciudad situada en la ladera del centro de Umbría, en Italia. Misma energía que lo lleva a reconocer que en París uno de sus ritos es 144 Rue de Bac, calle donde está la iglesia “Notre Dame de la Médaille Miraculeuse”.