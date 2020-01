“Él se refirió ya al tema. Una preventiva con exceso de años es una injusticia para todo tipo de detenido, aquí tampoco hay nada nuevo, ya lo había manifestado el Papa hace un tiempo aquí en Roma. La prisiones preventivas tienen que tener un tiempo y tiene que hacerse el juicio, no se puede exceder porque se comete una injusticia. No hay injusticias para algunos y para otros no, es para todos”, explicó.