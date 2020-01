El decreto 591/2019 que llevó la firma del Mauricio Macri, del ex jefe de Gabinete Marcos Peña y del ex ministro de Producción Dante Sica despertó polémica porque modificó los decretos reglamentarios de la ley de Residuos Peligrosos eliminando entre otras cosas el requisito de certificados de inocuidad y peligrosidad, sin lo cual no se puede asegurar que no ingresen residuos peligrosos al territorio nacional.