¿Qué decía el texto? “Zafa”, primero escribió Calamaro sobre su foto apuntando al espejo. El juego de palabras del artista no solo tenía que ver con que vestía de traje y corbata, con las sienes rapadas, sino con la ocasión: se disponía a salir al cumpleaños del ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni. Hasta ahí nada fuera de lo común, pero el escándalo se desató cuando publicó el siguiente tuit: “El baño no es gran cosa pero tengo mas espacio que Alberto Nisman”.