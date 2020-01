Respecto de su trabajo como denfensor de Morales, contó que el ex Presidente no tiene “causa en la Argentina, hemos aceptado asesorar al presidente Evo Morales, pero no hay ninguna causa”. “Hemos visto órdenes de captura insólitas firmadas por fiscales bolivianos, no por un juez, imputándole a Morales de un delito político, como es la sedición, a lo cual le suma el terrorismo, financiación de terrorismo, hurto de bicicleta, no se qué cosas. Por ese delito no se puede solicitar extradición”.