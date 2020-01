“Programé la entrevista y no me di cuenta, me va a matar”, dice -entre risas- uno de sus asesores. Sucede que la mañana en la que Martín Yeza, intendente de Pinamar, recibe a Infobae no es una más: está cumpliendo 34 años y es su primer verano en la segunda gestión que inició el 10 de diciembre de 2019 al frente del municipio.