También se mencionó que cuando el Presidente tenga que viajar al exterior el despacho del Senado de Cristina Kirchner estará perfectamente preparado para actos protocolares. No se trata entonces de un problema de espacios ni de falta de comunicación entre el Presidente y su vice. De hecho, CFK cree que no hace falta tener un despacho en la Casa Rosada por las ventajas que ofrece esta época. “Hoy hay WhatsApp todo el tiempo”, dijo en tono irónico un ministro que ratificó el permanente contacto online que mantiene Alberto Fernández con la Vicepresidenta. No sólo esto. Los dos últimos sábados ambos mantuvieron largos desayunos de trabajo en la residencia de Olivos del que no trascendió nada. Sólo se supo que dialogaron extensamente sobre la gestión del Gobierno y los pasos a seguir.