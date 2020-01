Kratsios precisó el alcance que tendrá la nueva red, que aún no fue licitada en la Argentina y sobre la cual el gobierno de Alberto Fernández todavía no ha dado indicios. Dijo que será utilizada no solo para las comunicaciones entre personas y empresas, sino también para cuestiones más sensibles como los sistemas militares. “Si no actuamos ahora, la influencia y el control de la tecnología por parte de China no solamente socavará las libertades de sus propios ciudadanos, sino las de los ciudadanos de todo el mundo”, alertó.