Una vez más la Justicia resolvió sobreseer al ex presidente y senador Carlos Menem como consecuencia de las demoras propias de la Justicia . La Cámara Federal de Casación Penal consideró inocente al ex jefe de Estado y a su ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, en la causa por la venta del predio de la Rural, ocurrida en 1991.