En abril de este año, la titular de la OA hasta el 10 de diciembre reconoció en una entrevista que no impulsaba causas contra los entonces funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. “Dado que he sufrido acusaciones en mi contra por parcialidad o por falta de imparcialidad y también por la falta de recursos humanos, en este momento no estamos creyendo en ninguna de esas causas”, admitió Alonso. “Para que me acusen de encubridora y de embarrar causas, que las lleven adelante los fiscales y los jueces naturales de las causas de este gobierno", argumentó.