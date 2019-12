No quedó claro si fue un error o si las declaraciones de la ex presidenta estaban vinculadas a su gestión en Casa Rosada entre 2007 y 2011. Sin embargo, los dichos no pasaron desapercibidos entre sus seguidores y detractores, quienes hicieron críticas y bromas al respecto. Mientras que los más audaces inundaron de memes la red social, otros decidieron arrobar al presidente Alberto Fernández para marcarle el error.