Un rato antes, en la intimidad del departamento de Puerto Madero, donde vivió hasta ayer, había derramado algunas lágrimas: “A cada rato se me escapa un lagrimón. Me vienen a la memoria muchas cosas a la cabeza. Es así. ¿Será que ya no somos pibes?”. Fue en la absoluta intimidad de su casa, según relató a Infobae el hombre que mejor lo conoce. Y siguió: “Confieso que no creí que ésta sería mi hora. Pero estoy entusiasmado, ilusionado en hacer las cosas bien” . Después la emoción lo invadió durante el discurso y más tarde ya como presidente en su despacho en la Casa Rosada.