Alberto Fernández no se ocupa del tema porque está con las decisiones finales. En las últimas horas se molestó mucho por las informaciones que señalan tensiones internas por la distribución de cargos. Una de ellas señalaba que la baja de Diego Gorgal como futuro ministro de Seguridad era producto del veto de Cristina Kirchner. “No es así, nunca se lo analizó. Me irrita mucho que planteen disputas donde no hay. A Cristina siempre le elogio su desprendimiento y acá hay una enorme generosidad de todos para sumar”, habría sido la frase del presidente electo en las últimas horas, según contó a Infobae uno hombre de su equipo.