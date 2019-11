Para la realización de una ILE - de acuerdo al protocolo que fue dereogado- nunca es exigible la denuncia policial o judicial de violación. “En los casos de violación NO es necesario que la mujer relate los detalles del evento. No se debe insistir en preguntar y recabar datos del posible actor del delito de violación para no revictimizarla”, decía la publicación del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein.