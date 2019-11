Por su lado, el Ministro de Defensa, fue categórico al asegurar que “no hay transición”. “La transición se da si hay posibilidad de compatibilizar y de transmitir experiencias, si no, no hay transición”, aseguró. Agregó que “la transición empezó con los dos presidentes, pero por algún motivo que desconozco no siguió. La designación de los representantes por cada ministerio forma parte de lo que es la transición, pero aún no se concretó, pero todavía falta tiempo. La orden que nos dio el Presidente es organizar la información de cada Ministerio como para traspasar esta experiencia, si no se da, dejaremos los papeles arriba de la mesa”. Hace falta que los interlocutores sean oficiales, no simplemente gestores de buena voluntad", precisó.