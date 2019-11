Como Angelici, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, asesor externo de Macri -enfrentado al presidente xeneize-, no integra la mesa judicial. No le hace falta: al diputado del Parlasur, que debe definir si sigue o no en ese cuerpo si se prorrogan los mandatos, se lo sindica como ideólogo de algunas resoluciones polémicas, como el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema en comisión al inicio del mandato.