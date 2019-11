Recientemente, durante una de las presentaciones de su libro, CFK sumó un dato anecdótico: dijo que Macri no quería el bastón que se había diseñado en una primera instancia porque suponía que Pallarols se lo había prestado a ella para que le hiciera una macumba. “Todo esto corrobora la locura que significó el traspaso de poder. Todos me preguntaban por qué no quise entregar el bastón. Querían que fuera a la Casa de Gobierno y yo decía que correspondía ir ante la asamblea del pueblo. La verdad que no me gustó nada que él ganara las elecciones. Y tan equivocada no estaba. Después me di cuenta por qué no querían hacer el traspaso. Quiero ver qué van a hacer ahora", aseguró en La Matanza.