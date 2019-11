“Daniel es la persona que más conoce el tema y difícilmente él no sea el responsable de esa área”, admitió el líder del Frente de Todos al ser consultado sobre el futuro responsable de Desarrollo Social, el primer nombre del Gabinete que asumirá el 10 de diciembre. Aunque bromeó: “Todavía no se lo ofrecí, tal vez me dice que no”.