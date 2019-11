Cuando declaró en indagatoria, Santanna intentó desmarcarse de las maniobras investigadas: “Jamás tuve ningún tipo de vinculación ni injerencia alguna, mediata o inmediata, con las operaciones que resultan objeto de investigación; no conozco y nunca mantuve trato, reunión o conversación alguna con Alejandro, Miguel y Diego Paolantonio, ni con el resto de las sociedades comerciales que figuran en los despachos respectivos, ni con sus administradores y/o representantes legales. No conocí y no tuve trato con ninguno de los despachantes de aduana identificados en el dictamen fiscal, ni con los representantes de los depósitos fiscales Terminal Carga Tigre y Carestiba”.