Infobae consultó sobre la visita de Fernández al ex canciller Sergio Abreu, quién dirigiera la política exterior de Uruguay durante el gobierno del padre del candidato nacionalista, Luis Alberto Lacalle (1994 - 1999) y quién es actualmente asesor del partido Nacional en materia de Relaciones Internacionales. Abreu fue categórico en señalar que “esto fue una intromisión en los asuntos internos del país”. El ex canciller no cuestiona la visita al presidente Vázquez, pero “que esté visitando a un candidato a la presidencia sobre el cual ya expresó su solidaridad, es un exceso y una intromisión en los asuntos internos del país”.