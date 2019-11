Además, Moyano criticó a quienes lo acusan de corrupción: “¿Que me hice millonario? Que me digan dónde está la plata. Yo tengo lo que me merezco y lo que me hecho toda mi vida laburando, pero el dirigente gremial tiene esa acusación permanente. A mi no me preocupa lo que digan esas personas, me importa lo que piensa el afiliado, que es el que me paga el sueldo. Yo ya me pude haber jubilado hace tiempo”, respondió al respecto.