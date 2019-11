Rodríguez manifestó esta semana que “ante la complicada situación que atraviesa el país” su sector no pedirá un bono navideño ni de fin de año. En este sentido, Moyano aclaró que si bien el nuevo gobierno que asumirá el 10 de diciembre próximo, a cargo de Alberto Fernández, representa una “esperanza, la situación sigue siendo muy difícil”. “Hay gente que no puede pagar la luz y que no puede pagar un montón de cosas y afecta los alimentos", añadió. No obstante, analizó que la relación que mantendrá su gremio con el nuevo presidente será “buena”, porque además tiene “conexión” con él.