Fernández remarcó ayer ante sus viejos amigos de la izquierda latinoamericana que “cada país debe construir una relación particular con Estados Unidos” pero se inclinó a recomendar una estrategia no confrontativa. La mención no es casual si se tiene en cuenta que en la Cumbre de Puebla hay voces como la Samper, Lugo y la misma Rousseff que se inclinan por un esquema de enfrentamiento a Washington.