—Empezaría por aclarar que parte del sentido con el cual estamos trabajando en el Grupo de Puebla no es tomar partido a favor o en contra de un gobierno. Y menos hacerlo en términos ideológicos. Es un error que se está viendo en la región el hecho de llevar todo a una polarización ideológica como si no tuviéramos temas que nos unen. El Grupo Puebla se manifestó sobre el caso de Venezuela, no tomando partido a favor o en contra del gobierno de Venezuela sino tomando partido a partir de la salida del diálogo. Venezuela está enfrentada a dos salidas posibles. Una es la vía de la fuerza, la intervención militar, el bloqueo económico, el asfixiamiento económico. Ese es el camino a las malas. O el camino a las buenas que adoptó la Unión Europea, el papa Francisco, Naciones Unidas, el Grupo de Contacto que de alguna manera buscó el camino del diálogo. Pienso que ese diálogo debe tener dos objetivos: el primero es la llamada a elecciones anticipadas de todos los poderes en donde todos puedan participar y el otro es el desbloqueo económico. Es que ningún gobierno puede hacer mucho por la crisis de Venezuela mientras que no se levanten las medidas que están asfixiando a la población más que al gobierno.