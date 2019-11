“Ahora los tiempos son diferentes y Trump se mostró dispuesto a ayudar a Alberto”, suele reiterar a sus amigos Eduardo Valdés. Se refiere al eventual nexo que podría ofrecer el presidente norteamericano con el FMI para encarar la reestructuración de la deuda. No sólo esto. El ex embajador Jorge Arguello prepara en extremo hermetismo un viaje de Alberto Fernández a Estados Unidos para diciembre con Trump como agenda central. Es decir, que elevar una retórica muy dura contra Washington desde el Grupo de Puebla no le ayudará demasiado al presidente electo.