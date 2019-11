Consultado acerca de cómo se vive la situación en las calles, Bordón se preocupó por dejar en claro que “Chile no es un país peligroso para un argentino”. “Las pintadas no fueron contra Argentina. No fue una agresión contra nuestro país. Fue un acto vandálico en el que los manifestantes destruyeron varios edificios para construir barricadas. Fue un tema de altísima inseguridad y de gran peligro pero para los bienes”, aclaró el Embajador.