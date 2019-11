El círculo más próximo a la ex presidente ha mostrado bastante disciplina para cuidar movimientos públicos desgastantes. Son etapas de enorme sensibilidad social y también de recelos en el plano doméstico. Hoy lucen como figuras de “consenso” algunos referentes antes considerados duros en la otra vereda de la interna: el propio Máximo Kirchner cultiva ese perfil. Con todo, nadie regala nada. El capital de CFK es expuesto como llave y reaseguro en lo inmediato y como sostén de proyecto futuro, que por supuesto no excluye al PJ pero lo considera integrante y no eje principal.