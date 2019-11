Por último, el secretario general se refirió a los dichos de otro referente sindical, Hugo Moyano, quien cuestionó el accionar de un sector del periodismo durante los últimos cuatro años. “Sistemáticamente alguien de la familia de Hugo apareció en los diarios y en los canales, pero en los estrados judiciales no avanzaban ni se consumaban las acusaciones. Me parece que hay que dejar de prejuzgar en público y de última juzgar en el momento en que la Justicia determine culpabilidad o no de una persona. Hablar de CONADEP no tiene nada que ver con la realidad. La libertad de expresión es la que hay y ojalá exista siempre, pero serúa bueno que alguna vez te digan 'tenías razón, me voy a rectificar”.