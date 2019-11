Acerca de ese cónclave, Antonio Caló cuestionó las dudas respecto del ofrecimiento salarial que finalmente realizará el mandatario electo, una vez asumido. “¿Por qué se dice que Alberto Fernández no va a hacer una oferta o que hará una oferta salarial menor a la inflación? Si todavía no sabemos nosotros. Tal vez la haga este viernes o no, tal vez sea más adelante. Veremos llegado el momento y aceptaremos o no", aseveró.