Para garantizar la gobernabilidad y por afinidad el jueves pasado Fernández se reunió durante más de una hora y media con Roberto Lavagna. Después de conversar con el ex ministro y ex candidato a presidente se fue a cenar con Cristina Fernández, la vicepresidenta electa. Los dos lo querían como ministro pero por ahora plantean "abrir diálogo con un sector con el que compartimos diagnóstico y trayectoria. También habrá charlas con Graciela Camaño Massa no se da por vencido y cree que algún día volverán a trabajar juntos.