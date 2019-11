En el sur en cambio Fernández podría contar con aliados y es la búsqueda que inició justo antes de partir a México. A su regreso agendará nuevos encuentros para avanzar como lo hizo con los propios hasta alcanzar la unidad que lo llevó a consolidarse políticamente y a ganar. Por eso la reunión con Omar Gutiérrez, gobernador no peronistas que tampoco pertenece a Cambiemos como su vecina que asumirá el 10 de diciembre en la otra orilla del Río Limay, Arabela Carreras de Juntos por Río Negro. Con ella, como con el actual gobernador saliente Alberto Weretilneck, Fernández apenas intercambió mensajes de felicitaciones aunque según supo Infobae en territorio rionegrino auspician un buen futuro para el diálogo entre la provincia y la Nación. “Lo que viene es bueno”, dijo una importante fuente mientras cerca de la gobernadora electa afirmaban que la foto con Fernández no se dará tan rápido como la de Gutiérrez. “Todo a su tiempo”, aseguraban ayer en una provincia donde a instancias de Miguel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, Juntos por el Cambio bajó su lista de senadores nacionales para allanarle el camino hacia la Cámara alta al gobernador Weretilneck.