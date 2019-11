El juicio comenzó en mayo pasado y atraviesa la etapa de las indagatorias de los acusados, que es la posibilidad de declarar o no. Mañana a las 9:30 horas será el turno de De Vido. La defensa del ex funcionario, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, adelantó que no va a declarar. El proceso se reanuda después de tres semanas sin audiencias. El receso ocurrió en el medio de las elecciones presidenciales en las que se impuso la fórmula del “Frente de Todos”, Alberto Fernández-Cristina Kirchner.