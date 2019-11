El ex jefe de ministros de Néstor y Cristina Kirchner no quiere que lo traten como a Mauricio Macri porque todavía no asumió. Aunque sí tendrá custodia de la administración local. “Es una responsabilidad que adquieren ellos”, resaltaron sus allegados. Lo mismo sucedió en sus visitas a Perú y Bolivia, aunque todavía no había ganado las elecciones.