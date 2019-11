Rodeados de universitarios, el ex presidente uruguayo y el recién electo mandatario argentino dieron una particular y concurrida clase sobre el sentido de la vida, la búsqueda de la felicidad y los efectos del capitalismo. El ex guerrillero, de 84 años, y el abogado, de 60, disertaron, al más puro estilo ‘coach’, sobre la importancia de anteponer las relaciones humanas a lo material en la era consumista.