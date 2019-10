No se trató de “premiar” o “castigar” a ganadores y perdedores. Pesaron en realidad criterios con pase de facturas de la ex presidente, según se admitía no lejos del candidato triunfante . En definitiva, Manzur y Uñac aseguraron en sus territorios triunfos por amplio margen de la fórmula nacional. No fue el caso de Santa Fe y Entre Ríos, aunque la recuperación de Macri se hizo sentir también en los distritos de mayor fidelidad K, empezando por Santa Cruz, donde perdió por mucho pero registró nueve puntos más que en agosto.