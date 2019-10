El 21 de septiembre y el 5 de octubre se hicieron simulacros de escrutinio provisorio y los veedores concluyeron que no deberían repetirse los problemas de las PASO y que no se debía hacer ninguna modificación "para evitar cualquier desajuste al funcionamiento logrado”. Además, la empresa Smarmatic entregó software y su sistema de verificación, aunque no les fue dado a los partidos políticos.