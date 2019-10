Detrás del escenario, en la pantalla gigante que exhibió durante toda la tarde la imágen del binomio Fernández-Fernández, el candidato kirchnerista, desde Mar del Plata, envió un mensaje a los tucumanos que se movilizaron para expresarle su apoyo: “¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá en Mar del Plata terminando una campaña muy larga que empezó hace ya cinco meses. Me encantaría poder acompañarlos allí en Tucumán, pero no me puedo dividir. Ya he estado varias veces con mi querido amigo Juan Manzur. Yo sé que Juan hoy está cerrando con ustedes la campaña en esa provincia que tanto quiero”, sostuvo el ex jefe de Gabinete.