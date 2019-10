“Un día me llamó Cristina y me dijo: 'Alberto es tu turno”. Alberto Fernández cerró al campaña nacional en Mar del Plata, junto a su compañera de fórmula, la ex presidenta Cristina Kirchner y recordó en una oración el momento en que pasó de ser un dirigente que trabajaba para unir al peronismo y se convirtió en el candidato a presidente de fuerza política opositora más importante del país. “Uno que es un militante se sacó el saco del que operaba por la unidad y se puso el saco del que tiene que conducir este tiempo”, afirmó.