“Esta información nos llegó el jueves pasado desde el interior del Municipio, pero no me sorprendió. Ya no me sorprende nada del intendente (Nicolás) Ducoté. No es leal, porque hace tres meses se reunió con nosotros, dijo estar preocupado por la situación, y ahora aparece esto”, indicó Raúl Regis, titular de la ONG 1810 Vecinos Unidos por Pilar, entidad que presentó varias denuncias contra las termoeléctricas, no solo por los ruidos molestos que generan, sino por la presunta emanación de gases tóxicos, y el uso intensivo del agua de pozo, entre otros aspectos ambientales .