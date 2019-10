Así respondió Julio Bárbaro y repartió elogios para Alberto Fernández y Cristina Kirchner​, candidato a presidente y vice del Frente de Todos. “Al elegir a Alberto, primero elige al mejor. No tenía otro, eh!. Si hacemos una lista no hay otro que nos hubiera calmado los ánimos. No creo que yo hubiera votado a otro. A Scioli no lo quise votar porque era un delegado, pero Alberto no es un delegado. Usted lo ve y sabe que no es un delegado”.