Antes de la resolución del tribunal había opinado el fiscal Miguel Ángel Osorio. En su dictamen, Osorio sostuvo que no veía riesgos procesales pero que no se iba a oponer si el tribunal prorrogada la detención de De Vido. El fiscal hizo hincapié en la salud del ex funcionario y pidió que se le hagan estudios médicos para analizar una eventual prisión domiciliaria. Pero el tribunal no hizo mención a este punto en su resolución.