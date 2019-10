Finalmente, la frase dirigida a Macri de José Luis Espert durante el minuto final de cierre de los candidatos se ubicó entre sus intervenciones de mayor impacto positivo: “Ahora grita ‘sí, se puede’, pero en cuatro años no pudo, no supo, no quiso”. Fue la réplica a la aseveración del Presidente de la arenga a “dar vuelta la elección y la historia argentina” y asegurar que la Argentina “está mejor parada para lo que se viene”.